Evergreen : Transition Evergreen lance une augmentation de capital de 55,6 M sur Euronext à Paris ouverte à tous les investisseurs

Le pourcentage de la décote faciale s'explique, d'une part, par le prix de souscription retenu de 3,00 € par action nouvelle, qui correspond au « prix » de la fusion compte tenu de sa proximité avec le lancement de l'augmentation de capital (fusion réalisée le 21 juin 2021) et, d'autre part, par la variation sensible du cours de l'action Transition Evergreen intervenue depuis le

Le portefeuille d'investissement de Transition Evergreen est aujourd'hui constitué de trois univers principaux : le biogaz par la valorisation des déchets organiques, l'efficacité énergétique au service de la neutralité carbone des territoires et le bois pour l'exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone, et bientôt une prise de participation minoritaire dans une société dans le domaine de la mobilité hydrogène.

En 2020, la société et ses participations ont réalisé 22,5 M€ de chiffre d'affaires consolidé (donnée non auditée) avec 14 unités implantées en France, Allemagne et Belgique, représentant près de 30 mégawatts de capacités électriques installées.

En parallèle, Aqua Asset Management assurera le renouvellement régulier des univers d'investissement de Transition Evergreen, en réalisant des investissements dans des sociétés à des stades plus précoces. L'objectif de cette stratégie est de conserver une concentration du portefeuille autour de 4 à 6 univers majeurs de développement, et de constituer un vivier de 2 à 4 investissements mineurs possédant un fort potentiel de croissance.

Des pertes d'exploitation peuvent être liées à cette phase d'accélération. Elles peuvent subvenir à court terme et sont susceptibles d'affecter la rentabilité des participations. Le financement de ces potentielles pertes par Transition Evergreen, dans le cadre de ses activités, constitue ainsi un investissement structurant pour les participations et pour leur développement.

portefeuille de Transition Evergreen, sont encore récents et peuvent être, pour certaines d'entre elles, qualifiés de modèles n'ayant pas encore atteint leur maturité. C'est l'essence même de sociétés jeunes en forte croissance, positionnées sur ce type de marchés en plein développement, que de devoir atteindre une taille critique. C'est le rôle de Transition Evergreen au sein de ses participations que de les financer dans cette phase d'accélération et de passage à l'échelle de PME.

Everwood, un spécialiste de la gestion des forêts et de la production de crédits carbone

Everwood, détenue à 68% par Transition Evergreen, est une société spécialisée dans la filière forêt- bois et la compensation carbone, structurée autour de quatre expertises : la détention d'actifs forestiers, l'ingénierie forestière, l'exploitation du bois et la fourniture de produits bois transformés, et la vente de crédits carbone.

Investissement en cours2 dans Safra, spécialisé dans le domaine des bus à hydrogène et la mobilité décarbonée

La société Safra fabrique et commercialise une gamme d'autobus urbains, proposés en plusieurs gabarits et motorisation dont l'hydrogène. L'autobus urbain à hydrogène de Safra est le plus innovant du marché - plus de 350 km d'autonomie, zéro pollution, 15 min de recharge - et répond parfaitement aux nouvelles directives de la Loi de Transition Energétique.

Conformément aux termes du term sheet signé le 13 avril 2021, Transition Evergreen sera en mesure de détenir 33% du capital de Safra consécutivement à la réalisation de cet investissement2. Un protocole d'accord sera signé au plus tard le 7 juillet 2021, en vue d'une réalisation de l'investissement fin juillet 2021.

Safra a enregistré un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2020.

Compose et La Paper Factory : des leviers pour le futur

A sa création, Transition Evergreen détient également des participations dans des sociétés à des stades plus précoces mais possédant un fort potentiel de croissance.

Transition Evergreen détient ainsi 30% du capital de Compose, une chaîne de « cantine sur mesure » conciliant restauration rapide et cuisine équilibrée, et engagée dans une démarche éco-responsable(éco-emballage, limitation des pertes, traçabilité des produits, etc.).

Transition Evergreen est également actionnaire, à hauteur de 30% du capital, de La Paper Factory, fabricant d'identité matière, qui imagine et réalise des supports packaging et merchandising pour mettre en valeur les marques, renforcer leur identité et leur message. La société développe de nouvelles matières et de nouvelles formes au service des marchés du luxe, en étant exclusivement tournée vers l'éco-emballage.

ORGANISATION & CHIFFRES CLEF

Transition Evergreen, qui a le statut de « Autre FIA » (Fonds d'Investissement Alternatif) au sens de l'article L. 214-24, III du Code monétaire et financier, est constituée sous forme de société anonyme à Conseil d'administration avec huit membres, dont quatre indépendants, et un censeur.

Transition Evergreen bénéficiera de l'expertise d'Aqua Asset Management, qu'elle a désignée en qualité de société de gestion. Centrée sur l'investissement durable, l'équipe d'Aqua Asset Management a plus de 12 ans d'expérience dans la transition écologique et se caractérise par un état d'esprit entrepreneurial, insufflé par son Président Lionel Le Maux, et une vision industrielle et long terme.

A l'image de ses investissements, Transition Evergreen est engagé pour répondre aux enjeux de finance durable, avec pour objectif majeur, à travers ses investissements, de contribuer à la réduction des émissions carbones. La stratégie d'investissement de la société est majoritairement tournée vers cet objectif : 80% des investissements de Transition Evergreen sont réalisés dans :

des sociétés ayant une faible intensité carbone ;

faible intensité carbone des sociétés contribuant à la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050 ;

; des sociétés permettant à d'autres activités de réduire leur empreinte carbone .

2 Term sheet signé le 13 avril 2021. Il s'agit d'un investissement qui n'a pas été réalisé et qui n'est que potentiel. Toute décision d'investissement doit être fondée sur la composition actuelle du portefeuille de Transition Evergreen.

