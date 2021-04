Evergreen Marine Taiwan : Fin de l'embouteillage naval dans le canal de Suez

LE CAIRE, 3 avril (Reuters) - Les 61 derniers navires bloqués par l'échouement d'un porte-conteneurs dans le canal de Suez le 23 mars dernier ont traversé le chenal samedi, a déclaré l'Autorité du canal de Suez (ACS).

Au total, 422 navires ont été bloqués pendant six jours par l'échouement de l'Ever Given, qui a été dégagé lundi.

L'ACS a ouvert une enquête sur les causes de l'incident, dont les résultats devraient être rendus publics dans les jours qui viennent, a déclaré son président Ossama Rabie vendredi soir à la chaîne privée égyptienne MBC Maser. (Moamen Said Atallah, Omar Fahmy et Mahmoud Mourad; version française Jean-Stéphane Brosse)