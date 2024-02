Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd est une société basée à Taïwan, principalement active dans le domaine du transport maritime par conteneurs. La société est engagée dans le transport régulier de conteneurs et la fourniture de services logistiques auxiliaires, tels que les services de manutention sur les quais et les services de transport intérieur. La société fournit également des services connexes en exploitant un site web de commerce électronique. Les routes d'exploitation comprennent les routes transpacifiques, les routes d'Extrême-Orient et d'Europe et les routes méditerranéennes, les routes d'Extrême-Orient et d'Amérique centrale et du Sud et les routes africaines, les routes d'Extrême-Orient et du Moyen-Orient, les routes de la mer Rouge, les routes de l'Inde et du Pakistan et les routes de l'Australie, ainsi que les routes offshore asiatiques. La compagnie opère sur les marchés de Taïwan, des Amériques, de l'Europe et de l'Asie.

Secteur Frêt maritime et logistique