Everi Holdings Inc. développe et propose des produits et des services qui permettent de divertir les joueurs, d'améliorer l'engagement des clients et d'aider les casinos à gérer leurs activités. Elle développe et fournit des contenus de jeux divertissants, des machines et des systèmes de jeux, ainsi que des services pour les opérateurs de jeux terrestres et de jeux en ligne. Elle opère à travers deux segments : Jeux et Solutions technologiques financières (FinTech). Le segment Games fournit aux opérateurs de jeux des technologies de jeux et des produits et services de divertissement, y compris des machines à sous, principalement des machines à sous de classe II, de classe III et de courses de chevaux historiques, placées dans le cadre d'accords de participation et de location à prix fixe ou vendues à des clients de casinos. Le segment FinTech fournit aux opérateurs de jeux des produits et services de technologie financière, y compris l'accès financier et les services connexes prenant en charge les options numériques, sans espèces et physiques par le biais de canaux mobiles, assistés et en libre-service.

Secteur Casinos et jeux