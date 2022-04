EverQuote, Inc. : B. Riley favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 427 M - 395 M Résultat net 2022 -32,1 M - -29,7 M Tréso. nette 2022 23,8 M - 22,0 M PER 2022 -14,1x Rendement 2022 - Capitalisation 453 M 453 M 419 M VE / CA 2022 1,01x VE / CA 2023 0,82x Nbr Employés 673 Flottant 58,6% Graphique EVERQUOTE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EVERQUOTE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 15,08 $ Objectif de cours Moyen 18,75 $ Ecart / Objectif Moyen 24,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jayme Mendal President, Chief Executive Officer & Director John Wagner Chief Financial Officer & Treasurer David B. Blundin Chairman Eugene Suzuki Chief Information Officer David Brainard Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EVERQUOTE, INC. -3.70% 453 TENCENT HOLDINGS LIMITED -18.04% 454 664 NETFLIX, INC. -43.38% 151 449 PROSUS N.V. -36.05% 129 529 AIRBNB, INC. 2.53% 108 168 UBER TECHNOLOGIES, INC. -22.06% 63 888