Eversource Energy : BofA Securities dégrade à vendre

Données financières USD EUR CA 2022 10 324 M - 9 104 M Résultat net 2022 1 428 M - 1 259 M Dette nette 2022 20 557 M - 18 128 M PER 2022 20,1x Rendement 2022 3,10% Capitalisation 28 385 M 28 385 M 25 030 M VE / CA 2022 4,74x VE / CA 2023 4,73x Nbr Employés 9 227 Flottant 95,9% Graphique EVERSOURCE ENERGY Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Cloture 82,41 $ Objectif de cours Moyen 89,44 $ Ecart / Objectif Moyen 8,54% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Joseph R. Nolan President, Chief Executive Officer & Trustee Philip J. Lembo Chief Financial Officer & Executive Vice President James J. Judge Executive Chairman Christine M. Carmody EVP-Human Resources & Information Technology Werner J. Schweiger Chief Operating Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EVERSOURCE ENERGY -9.42% 28 385 NEXTERA ENERGY -20.97% 144 811 DUKE ENERGY CORPORATION -5.20% 76 477 ENEL S.P.A. -9.96% 73 108 SOUTHERN COMPANY -7.01% 68 162 IBERDROLA, S.A. -11.39% 65 344