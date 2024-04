Eversource Energy est spécialisé dans la distribution d'électricité et de gaz naturel dans les villes de Connecticut, de Massachusetts et de New Hampshire aux Etats-Unis. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution d'électricité (59,9%) : 49 568 GWh vendus en 2023 ; - distribution de gaz naturel (14,8%) : 4 milliards de m3 distribués en 2023 ; - transmission d'électricité (12,8%) : - autres (12,5%).

Indices liés S&P 500