Eversource Energy a annoncé mardi une perte au quatrième trimestre, la société ayant enregistré des charges de dépréciation après impôt d'environ 1,62 milliard de dollars liées à ses projets éoliens en mer.

Eversource prévoit de vendre sa participation dans deux projets éoliens offshore - South Fork Wind et Revolution Wind à Global Infrastructure Partners - pour 1,1 milliard de dollars, et étudie la vente de son unité de distribution d'eau, alors que la société cherche à réduire ses besoins en capitaux et à améliorer la diversité réglementaire.

Au début de l'année, Eversource avait indiqué qu'elle engagerait des frais allant jusqu'à 1,6 milliard de dollars au cours du trimestre pour trois de ses projets éoliens, en raison de dépenses supplémentaires pour la construction et de pressions liées au calendrier.

Le mois dernier, la société a fait part de son intention de céder sa participation de 50 % dans les trois projets éoliens exploités conjointement avec la société danoise Orsted.

L'entreprise, qui dessert environ 4,4 millions de clients dans le Connecticut, le Massachusetts et le New Hampshire, prévoit un bénéfice ajusté de 4,50 $ par action à 4,67 $ par action en 2024.

La société a enregistré une perte de 1,29 milliard de dollars, soit 3,68 dollars par action, au cours du trimestre octobre-décembre, contre un bénéfice de 320,2 millions de dollars, soit 92 cents par action, un an plus tôt.