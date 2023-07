L'entreprise de services publics Eversource Energy a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre lundi, aidée par une baisse des coûts et une décision réglementaire favorable.

Le chiffre d'affaires de l'activité de distribution d'électricité de la société, l'un de ses principaux segments, a augmenté de 28,3 % pour atteindre 165,5 millions de dollars.

"L'amélioration des résultats du deuxième trimestre (dans le segment de la distribution électrique) est principalement due à l'augmentation des revenus de la distribution, à une décision réglementaire favorable dans le New Hampshire qui a permis de récupérer des coûts d'exploitation précédemment dépensés, et à la baisse des coûts de restauration des tempêtes", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Son bénéfice ajusté s'est élevé à 1 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne de 91 cents par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Eversource Energy s'occupe principalement de la distribution et du transport d'électricité, ainsi que de la distribution de gaz naturel. La société dessert environ 4,4 millions de clients dans le Connecticut, le Massachusetts et le New Hampshire.

Son chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de 2,2 % pour atteindre 2,63 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 2,94 milliards de dollars.

L'entreprise de services publics a réitéré ses prévisions de bénéfices pour 2023, soit entre 4,25 et 4,43 dollars par action, ce qui correspond aux attentes de 4,36 dollars.

Le bénéfice a chuté de 94,7% à 15,4 millions de dollars, principalement en raison d'une charge de dépréciation après impôt de 331 millions de dollars liée à un accord avec Ørsted.

En mai, la société a accepté de vendre sa participation de 50 % dans un site de développement éolien au large de la côte sud du Massachusetts à Ørsted, partenaire de la coentreprise, pour 625 millions de dollars en espèces. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)