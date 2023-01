Harvey Weinstein demande à la plus haute juridiction de New York d'annuler la condamnation pour viol de 2020

Dans un dépôt auprès de la Cour d'appel de l'État, les avocats de Weinstein ont accusé le juge de première instance James Burke d'avoir cédé à "la pression d'un mouvement social influent déterminé à punir des siècles de mauvaise conduite masculine en donnant l'exemple en condamnant un homme, Harvey Weinstein".

Les avocats ont déclaré qu'une série d'erreurs commises par le juge, notamment le fait d'avoir laissé quatre femmes témoigner sur des comportements présumés pour lesquels Weinstein n'a pas été accusé, a sapé la présomption d'innocence de leur client.

Ils veulent que la Cour d'appel annule ses condamnations et sa peine de 23 ans de prison, rejette l'accusation de viol parce qu'elle a été portée trop tard et ordonne un nouveau procès sur un seul chef d'accusation d'acte sexuel criminel.

"Un défendeur ne peut pas être jugé sur la base de son caractère - mais doit être jugé sur la base de la conduite pour laquelle il a été accusé", a déclaré Arthur Aidala, l'avocat de Weinstein, dans un communiqué.

Le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dont le prédécesseur Cyrus Vance a porté l'affaire à Manhattan, devrait répondre au mémoire de Weinstein.

Weinstein a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec quiconque.

Il attend également la sentence, y compris une possible peine de 18 ans de prison, à Los Angeles après qu'un jury de cette ville l'ait reconnu coupable le mois dernier de viol et d'agression sexuelle sur un ancien mannequin et une ancienne actrice dans un hôtel.

Les jurés de Manhattan ont reconnu Weinstein coupable en février 2020 d'avoir agressé sexuellement une ancienne assistante de production en 2006 et d'avoir violé une aspirante actrice en 2013.

Ce verdict a été considéré comme une étape importante pour #MeToo, où les femmes ont accusé des centaines d'hommes dans le divertissement, les médias, la politique et d'autres domaines d'inconduite sexuelle.

Weinstein a cofondé le studio de cinéma Miramax, dont les films à succès comprenaient "Shakespeare in Love" et "Pulp Fiction". Son propre studio de cinéma éponyme a déposé le bilan en mars 2018.

Une cour d'appel de niveau intermédiaire de l'État a confirmé à l'unanimité la condamnation de Weinstein à Manhattan en juin.