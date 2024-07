Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a annoncé le début des travaux de construction de Sunrise Wind, un projet éolien offshore de 924 mégawatts développé par Oersted, a indiqué mercredi l'autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority - NYSERDA).

"Le projet fournira suffisamment d'énergie propre pour alimenter environ 600 000 foyers new-yorkais", précise le communiqué. (Reportage de Anushree Mukherjee et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Chris Reese)