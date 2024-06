Evertz Technologies Limited est une société canadienne qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'infrastructure vidéo et audio pour les secteurs de la télévision, des télécommunications et des nouveaux médias. Les solutions de la société sont achetées par les créateurs de contenu, les diffuseurs, les chaînes spécialisées et les fournisseurs de services de télévision pour soutenir leurs environnements de plus en plus complexes de réseaux numériques multicanaux, de télévision à haute et ultra-haute définition (HDTV et UHD) et de réseaux de protocole Internet (IP) de prochaine génération à large bande passante et à faible latence, ainsi que par les sociétés de télécommunications et de nouveaux médias. Les produits de la société permettent l'acheminement, la distribution, le contrôle et la gestion du contenu, ainsi que l'automatisation et l'orchestration de processus de flux de travail plus rationalisés et plus agiles sur site et dans le nuage. Elle offre également une solution complète de bout en bout pour des réseaux de transport de médias évolutifs, flexibles et contrôlés dynamiquement pour les signaux vidéo, audio et de données.

Secteur Communications et réseautage