Everyman Media Group PLC est une société britannique qui possède et gère des cinémas au Royaume-Uni. La société exploite un ensemble de salles dans tout le Royaume-Uni, en mettant l'accent sur le cinéma et l'hospitalité. La société se concentre sur le marché britannique des loisirs et du cinéma. Elle propose une programmation variée, allant des films grand public et indépendants aux pièces de théâtre et aux concerts en direct, à un public diversifié. La société exploite environ 130 écrans dans 38 salles. Les filiales de la société comprennent Everyman Media Holdings Limited, Everyman Media Limited, Foxdon Limited, Foxdon Limited, Mainline Pictures Limited, CISAC Limited, ECPee Limited, et d'autres.

Secteur Loisirs et détente