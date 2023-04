La perte annuelle d'Everyman se réduit grâce à l'augmentation de ses revenus et à l'ouverture de six nouveaux cinémas

(Alliance News) - Everyman Media Group PLC a déclaré mercredi que sa perte annuelle s'était réduite grâce à l'augmentation de ses revenus, et qu'il avait l'intention d'ouvrir six nouveaux cinémas au cours de l'exercice 2023.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 29 décembre, la chaîne de cinémas indépendants basée à Londres a déclaré que la perte avant impôts s'est réduite à 3,5 millions de livres sterling, contre 5,4 millions de livres sterling.

Cela s'explique par le fait que les recettes ont augmenté de 61 %, passant de 49 millions de livres sterling à 78,8 millions de livres sterling.

Le coût des ventes a augmenté plus modestement, passant de 18,1 millions de livres sterling à 28,3 millions de livres sterling, tandis que les frais administratifs n'ont pas non plus compensé la hausse des recettes, passant de 39,4 millions de livres sterling à 50,7 millions de livres sterling.

"Nous avons été encouragés par la forte croissance des entrées au cours de l'année, ce qui marque un retour à la normale. Everyman reste un choix populaire et abordable pour les consommateurs, combinant films de qualité, hospitalité et atmosphère pour offrir une expérience cinématographique exceptionnelle", a déclaré le directeur général Alex Scrimgeour.

Deux nouveaux cinémas ont ouvert respectivement en avril et en septembre 2022, portant le groupe à un total de 130 écrans, contre 119 en 2021, répartis sur 38 sites.

En ce qui concerne l'avenir, Everyman a déclaré que six nouveaux cinémas sont confirmés pour ouvrir en 2023, ainsi qu'un pipeline "passionnant" d'opportunités supplémentaires pour 2024 et 2025.

"Nous avons ouvert deux nouveaux cinémas à Édimbourg et à Egham en 2022 et nous sommes ravis d'accueillir le public dans de nouveaux cinémas à Durham, Salisbury, Northallerton, Plymouth, Marlow et Bury St Edmunds au cours du second semestre 2023", a déclaré M. Scrimgeour.

"Grâce à nos excellents résultats de l'année, nous revenons activement à un programme d'expansion organique gérée. La société étudie également les possibilités d'acquisition de cinémas existants susceptibles d'être convertis en salles Everyman".

Everyman a également déclaré que le commerce au cours de l'exercice 2023 jusqu'à présent a été conforme aux attentes, avec des admissions qui devraient bénéficier d'un nombre accru de grandes sorties, d'un engagement de la part des distributeurs à l'égard de la fenêtre de cinéma et de nouveaux investissements de la part des diffuseurs de films.

La société a déclaré qu'elle prévoyait une amélioration financière continue grâce à l'augmentation des entrées, à une gestion rigoureuse des coûts et à l'ouverture de nouveaux sites, malgré l'environnement macroéconomique difficile actuel et son impact sur les dépenses des consommateurs.

"Nous envisageons nos perspectives avec une confiance croissante. À l'horizon 2023 et au-delà, la proposition d'Everyman semble plus pertinente que jamais", a ajouté M. Scrimgeour.

Les actions d'Everyman étaient en hausse de 2,3 % à 67,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

