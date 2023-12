Evgen Pharma plc est une société de développement de médicaments en phase clinique basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement de médicaments à base de sulforaphane pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires. La technologie de base de la société est le Sulforadex, qui est une méthode de synthèse et de stabilisation du sulforaphane, un composé naturel, et de nouveaux analogues exclusifs basés sur le sulforaphane. Son produit phare, le SFX-01, est une composition de sulforaphane synthétique et d'alpha-cyclodextrine et a fait l'objet d'essais cliniques pour le traitement du cancer du sein métastatique à œstrogènes positifs. SFX-01 exploite l'activité du sulforaphane dans trois voies biochimiques distinctes, telles que l'inhibition de STAT3 et SHP2, qui jouent un rôle important dans le contrôle des métastases cancéreuses, et la régulation à la hausse de Nrf2, une voie qui joue un rôle important dans plusieurs maladies. Son pipeline comprend le cancer du sein, le glioblastome, les hémopathies malignes et les analogues. Elle dispose également d'une licence pour les troubles du développement neurologique et la schizophrénie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale