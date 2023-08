(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Blancco Technology Group PLC, en hausse de 23% à 219,56 pence, fourchette de 12 mois 150,00p-220,00p. L'entreprise spécialisée dans l'effacement de données déclare avoir accepté une offre de rachat en numéraire qui la valorise à 175 millions de livres sterling. White Bidco Ltd, un véhicule de fonds gérés par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners, a offert 223 pence en espèces par action Blancco, soit une prime de 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 179,00 pence. Blancco, dont le siège est à Bishop's Stortford, en Angleterre, fournit des services d'effacement sécurisé des données. Fondée en 1997, la société vend son logiciel d'effacement de données aux entreprises, aux vendeurs de matériel informatique et à l'industrie de la téléphonie mobile. Blancco indique que son conseil d'administration estime que l'offre représente une opportunité pour les actionnaires de réaliser la valeur de leurs actions en espèces.

----------

AIM - LOSERS

----------

Deltex Medical Group PLC, baisse de 81% à 0,21 pence, fourchette de 12 mois 0,20 pence-1,60 pence. Le fabricant de systèmes de surveillance de la circulation sanguine déclare que la négociation de ses actions a repris sur l'AIM. La société indique qu'elle a réalisé une levée de fonds de 1,9 million de livres sterling, ainsi qu'une réorganisation du capital, et qu'elle a ainsi "renforcé son bilan et obtenu le capital nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie actualisée". Andy Mears, PDG, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer l'achèvement de la levée de fonds et la réorganisation du capital. Avec un bilan renforcé, le conseil d'administration et la direction peuvent désormais se concentrer sur la poursuite de l'activité et la croissance."

----------

Evgen Pharma PLC, baisse de 15% à 2,73 pence, fourchette de 12 mois 2,55 pence-7,80 pence. La société de développement de médicaments en phase clinique déclare avoir convenu avec son partenaire JuvLife Ltd, une division de Juvenescence Ltd, de mettre fin à l'accord de licence de brevet et de savoir-faire pour la technologie de stabilisation du sulforaphane Sulforadex d'Evgen. Les droits exclusifs seront restitués au dernier trimestre 2023. Le paiement initial déjà reçu n'est pas remboursable. "JuvLife a fait l'objet d'une réorganisation de ses activités et d'une redéfinition de ses priorités. La restitution de ces droits nous permet de nous concentrer sur des partenariats à plus forte valeur ajoutée pour l'utilisation pharmaceutique de notre technologie Sulforadex, tels que l'accord de licence conclu avec Stalicla fin 2022 et nos propres programmes d'oncologie ", déclare le PDG Huw Jones.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.