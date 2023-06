Un collaborateur d'Evgen reçoit une subvention de la KWF Dutch Cancer Society

(Alliance News) - Evgen Pharma PLC a annoncé lundi que son collaborateur au Centre médical de l'Université Erasmus à Rotterdam a reçu une notification de subvention de la part de la KWF Dutch Cancer Society.

La société de développement de médicaments en phase clinique basée dans le Cheshire, en Angleterre, a déclaré que la subvention a été accordée pour des études précliniques et cliniques de SFX-01 dans le glioblastome, parrainées par l'investigateur.

Le glioblastome est une tumeur cérébrale agressive à croissance rapide. Le traitement SFX-01 de la société a fait l'objet d'essais cliniques pour le cancer du sein métastatique à œstrogènes positifs.

La société a déclaré que les études financées par la subvention comprendront un essai du SFX-01 sur des modèles précliniques de glioblastome et une étude de fenêtre d'opportunité parrainée par un investigateur clinique chez des patients atteints de la tumeur.

Les essais seront menés à Rotterdam, à l'Institut du cancer Erasmus MC.

Le directeur général, Huw Jones, a déclaré : "Nous avons annoncé au début de l'année que notre programme sur le glioblastome serait mené en tant qu'ISS avec un financement non dilutif. Grâce à ce prix, nous sommes en mesure de mener à bien cette étude en étroite collaboration avec le Dr Geurts".

"Le financement non dilutif nous permet de continuer à préserver notre capital et de maintenir notre marge de manœuvre financière jusqu'à la fin de 2024, tout en continuant à générer des données précieuses sur le SFX-01. Si l'ISS et les essais cliniques ultérieurs réussissent, le SFX-01 représentera une option nouvelle et bien tolérée pour les patients atteints de cette maladie dévastatrice."

Les actions d'Evgen ont augmenté de 9,0 % à 3,38 pence chacune à Londres lundi matin.

