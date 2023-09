EVgo Inc. (EVgo), anciennement Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation, est un réseau public de recharge rapide pour véhicules électriques (VE). Le réseau de recharge rapide de la société est alimenté par des énergies renouvelables. Il fournit des services de recharge à proximité des lieux de vie, de travail et de loisirs des conducteurs, que ce soit pour un trajet quotidien ou pour une flotte commerciale. La société dispose d'environ 800 emplacements de recharge rapide. Le réseau de recharge détenu et exploité par EVgo dessert plus de 65 zones métropolitaines dans 34 États. EVgo offre ses services aux conducteurs de VE, aux propriétaires d'entreprises, aux décideurs politiques, aux flottes et aux constructeurs automobiles.