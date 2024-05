EVgo Inc. fournit des solutions de recharge pour véhicules électriques. La société construit et exploite l'infrastructure et les outils nécessaires à l'utilisation des véhicules électriques par les conducteurs individuels, les sociétés de covoiturage et les flottes commerciales, ainsi que les entreprises. Elle dispose de réseaux publics de recharge rapide, comprenant plus de 950 points de recharge rapide dans plus de 35 États, y compris des stations construites par EVgo eXtend, son offre de services en marque blanche. Elle assure l'électrification des transports grâce à des partenariats avec des constructeurs automobiles, des exploitants de parcs de véhicules et de services de covoiturage, des détaillants tels que des épiceries, des centres commerciaux et des stations-service, des responsables politiques et d'autres organisations. Grâce à son réseau et à ses offres de services pour les conducteurs et les partenaires, notamment EVgo Optima, EVgo Inside, EVgo Rewards et Autocharge+, elle fournit des services de recharge. L'entreprise se concentre sur la construction de chargeurs ultra-rapides. Outre la fourniture d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, elle développe et déploie des logiciels et des services à valeur ajoutée.

Indices liés Russell 2000