EVgo Inc. a annoncé que Scott Griffith a rejoint le Conseil d'administration d'EVgo (le "Conseil"), siégeant au Comité de nomination et de gouvernance, ainsi qu'au Comité d'audit et au Comité de rémunération. M. Griffith rejoint le Conseil d'administration d'EVgo avec une grande expérience dans les secteurs de la mobilité et de l'automobile. M. Griffith a précédemment occupé le poste de PDG des activités liées aux véhicules autonomes et à la mobilité chez Ford Motor Company, où il a dirigé les investissements et les opérations de Ford dans les véhicules autonomes de niveau 4, ainsi que la supervision de plusieurs nouvelles activités matérielles et logicielles dans le segment de la "nouvelle mobilité" de Ford.

de Ford. De 2003 à 2013, M. Griffith a été président-directeur général de Zipcar, Inc. le premier réseau mondial de covoiturage, où il a développé l'entreprise par le biais de levées de fonds stratégiques et de transactions d'investissement, a fait entrer la société en bourse en 2011 et a finalement négocié la vente de Zipcar à Avis Budget Group en 2013. M. Griffith a également une expérience antérieure en tant que cadre en résidence chez General Catalyst Partners, une société de capital-risque et de croissance.

Dans le cadre de cette fonction, il a été président du conseil d'administration d'Envoy Global, Inc. un fournisseur mondial de services d'immigration, et de TrueMotion, Inc. qui exploite une plateforme basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui évalue le comportement au volant. Il a également travaillé pour The Parthenon Group, un cabinet de stratégie commerciale, The Boeing Company, un fabricant de matériel aérospatial, et Hughes Electronics, un fabricant de matériel électronique et aérospatial. M. Griffith est titulaire d'une licence en ingénierie de l'université Carnegie Mellon et d'un MBA de la Booth School of Business de l'université de Chicago.

Il siège au conseil consultatif du Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation de l'université de Chicago.