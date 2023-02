Vue instantanée : Les nouvelles règles de Biden sur les chargeurs EV mettent l'accent sur le Made In America et obligent Tesla à apporter des modifications.

La Maison Blanche cherche à donner aux consommateurs un accès sans entrave à un réseau croissant de stations de recharge de VE d'une côte à l'autre, notamment les SuperChargers de Tesla Inc. Les entreprises qui espèrent bénéficier d'un financement fédéral de 7,5 milliards de dollars pour ce réseau doivent également adopter la norme américaine dominante pour les connecteurs de recharge, connue sous le nom de "Combined Charging System" ou CCS, et utiliser des options de paiement normalisées adaptées aux smartphones.

RÉACTIONS :

SCOTT PAUL, PRÉSIDENT DE L'ALLIANCE FOR AMERICAN MANUFACTURING

"Cette annonce représente un progrès significatif et les résultats sont déjà clairs. Les fabricants investissent aux États-Unis, créent des emplois et rendent possible une chaîne d'approvisionnement nationale qui n'aurait pas eu lieu autrement. Les chargeurs EV Made in America ne sont plus une aspiration politique rhétorique mais une réalité."

ANNE SMART, VICE-PRÉSIDENTE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE MONDIALE CHEZ CHARGEPOINT, UN OPÉRATEUR DE BORNES DE RECHARGE

"Aujourd'hui, les États-Unis ont fait un grand pas en avant dans leurs efforts pour électrifier les transports pour tous les Américains. Avec ces normes minimales finalisées, les États peuvent maintenant lancer leurs programmes de construction d'infrastructures de recharge de VE - et nous travaillons déjà avec des partenaires dans tout le pays pour identifier les sites idéaux, attirer des capitaux privés et mettre en route les plans d'installation et de maintenance des stations de recharge qui alimenteront notre nouveau système de transport électrique pour les années à venir."

KEVIN DEMPSEY, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE

"L'industrie sidérurgique nationale est prête à jouer un rôle important dans l'expansion de notre infrastructure nationale de recharge des VE. Permettre à nos entreprises sidérurgiques américaines de montrer la voie en fournissant de l'acier propre pour l'infrastructure de chargement des VE contribuera à atteindre les objectifs de l'administration en matière de réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre) tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement du pays pour soutenir l'énergie propre."

JONATHAN LEVY, DIRECTEUR COMMERCIAL DE L'OPÉRATEUR DE BORNES DE RECHARGE EVGO

"Nous avons travaillé avec nos fabricants, et ils ont travaillé pour délocaliser leur capacité. Nous sommes encore en train de déterminer s'ils peuvent y répondre aussi rapidement - car nous supposions qu'il y aurait au moins une certaine marge de manœuvre."

"Nous avons été surpris qu'ils exigent un assemblage immédiat, étant donné que la fabrication nationale pour l'infrastructure de recharge à haute puissance part pratiquement de zéro. Et la chaîne d'approvisionnement est très contrainte."

"Nous sommes toujours confrontés à des délais très longs de la part de nos fournisseurs sur les installations de production existantes. Et nous craignons qu'il faille un certain temps pour que la capacité monte en puissance."

BRENDAN JONES, PRÉSIDENT CHEZ L'OPÉRATEUR DE BORNES DE RECHARGE BLINK CHARGING

"Ces règles sont absolument conformes aux attentes de Blink. En tant que norme industrielle, Blink déploie le CCS à l'échelle nationale pour garantir un accès pratique aux chargeurs rapides à courant continu (CC). Le CCS est facilement disponible sur toute notre gamme de chargeurs rapides à courant continu."

FISKER, FABRICANT D'EV

"Fisker soutient une stratégie qui permet à tous les fournisseurs de charge d'étendre le réseau de charge à travers les États-Unis aussi rapidement que possible. Ces nouvelles règles semblent être en accord avec cet objectif."

"Nous pensons que la stratégie CCS est tout à fait correcte, car elle donne à tous les conducteurs de VE la possibilité de se recharger où qu'ils aillent. Nous pensons que cela soutient notre plus grand objectif en ce qui concerne l'adoption massive des véhicules électriques"

RIVIAN, FABRICANT DE VE

"Ces règles augmenteront la prolifération de la recharge cohérente et de haute qualité des VE, accéléreront l'adoption des VE et soutiendront l'investissement continu des fabricants basés aux États-Unis comme Rivian."