EVI Industries, Inc. vend et/ou loue à ses clients des équipements de blanchisserie commerciale, spécialisés dans les applications de lavage, séchage, finition, manutention, chauffage de l'eau, production d'énergie et réutilisation de l'eau. Les équipements de blanchisserie commerciale et industrielle de la société comprennent des équipements de lavage, de finition, de manutention et des équipements mécaniques tels que des laveuses et sécheuses, des systèmes de tunnel et des machines distributrices. L'équipement de finition distribué comprend des alimentateurs de feuilles, des repasseuses de plats, des plieuses de feuilles automatiques et des empileurs. Les équipements de manutention distribués comprennent les systèmes de convoyeurs et de rails. Les équipements mécaniques distribués comprennent les chaudières, les systèmes d'eau chaude/vapeur, les produits de production d'énergie, les systèmes de purification, de réutilisation et de recyclage de l'eau et les compresseurs d'air. Les produits de chaudières distribués comprennent des chaudières à vapeur à faibles émissions, des systèmes à vapeur et des systèmes à eau chaude. Elle vend également des pièces de rechange et des accessoires. La société fournit des services d'installation, d'entretien et de réparation.

Secteur Machines et équipements industriels