EVISO, TP ICAP midcap commence à couvrir l'action avec la note 'acheter'.

(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé lundi que Midcap Partners, courtier et banque d'investissement spécialisé dans les petites et moyennes entreprises basé à Paris et à Londres et membre du réseau européen TP ICAP Group, a publié la recherche Initial Coverage de l'analyste Davide Longo sur le titre avec une recommandation d'achat et un prix cible fixé à 3,60 euros par action.

eVISO se négocie en hausse de 2,0 pour cent à 2,56 euros par action.

