Eviso SpA est une entreprise italienne active dans le secteur de l'énergie. Elle est spécialisée dans la fourniture d'électricité et de gaz pour tous les types d'utilisateurs, en mettant l'accent sur les clients professionnels. Sur demande, la société fournit une énergie 100 % renouvelable. Son offre de produits comprend la fourniture d'énergie et de gaz pour les particuliers et les entreprises, des solutions de mobilité électrique et d'épargne, ainsi qu'une plateforme basée sur l'intelligence artificielle (IA), permettant de collecter, regrouper et analyser les big data pour la gestion des marchandises et des actifs, entre autres. En outre, la Société fournit une gamme de services liés à la fourniture et à l'efficacité énergétique et des conseils spécialisés pour les clients professionnels, entre autres. La société est active au niveau local.