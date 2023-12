(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé lundi que les volumes totaux d'électricité gérés en décembre s'élevaient à 1 040 GWh, soit une augmentation de 7 % par rapport à la dernière communication de SII au début du mois d'octobre.

Les volumes de consommation annuelle des clients directs raccordés à eVISO en décembre se sont élevés à 320 GWh, un record historique pour eVISO, équivalant à un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 millions d'euros. A cela s'ajoutent les 52 GWh de contrats signés avec le Consortium Imperia Energia à partir du 1er janvier 2024 et équivalant à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.

Les volumes de consommation annuelle des clients actuels du canal Reseller et des abonnés eVISO s'élèvent en décembre à 720 GWh, soit un chiffre d'affaires annuel de plus de 160 millions d'euros.

Enfin, il convient d'ajouter 530 GWh de contrats supplémentaires de fourniture d'énergie aux clients revendeurs, déjà signés pour l'année civile 2024, pour un plafond de chiffre d'affaires annuel s'ajoutant aux volumes sous gestion et s'élevant à environ 120 millions d'euros, ainsi que les autres lignes d'activité telles que l'énergie, le gaz et les services auxiliaires de la pomme.

Gianfranco Sorasio, directeur général d'eVISO, a déclaré : "Les chiffres de volume pour la fourniture d'énergie seule aux revendeurs et aux clients directs sous gestion en décembre et les contrats d'énergie supplémentaires déjà signés indiquent, pour l'année 2024-2025, au cours de laquelle nous prévoyons qu'ils seront pleinement opérationnels, un chiffre d'affaires estimé de 30% plus élevé que le consensus des analystes.

"Les volumes divulgués aujourd'hui signalent la rapidité d'eVISO à interpréter le segment Power-Tech avec des produits et services technologiques distinctifs et à générer ainsi de la valeur sur un marché extrêmement concurrentiel. La plateforme propriétaire met également en évidence le caractère unique du modèle d'entreprise d'eVISO et des services Power-Tech qu'elle offre, permettant à la société de gérer un nombre croissant d'utilisateurs avec des coûts résiduels de plus en plus bas".

L'action eVISO a clôturé lundi en baisse de 0,8 %, à 2,66 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

