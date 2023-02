EVISO, des revenus à deux chiffres au premier semestre

(Alliance News) - eVISO Spa a revu ses résultats préliminaires pour le premier semestre 2022, annonçant des revenus de 145,0 millions d'euros, en hausse de 47 % par rapport à l'année précédente.

Le phénomène des prix élevés de l'énergie qui a caractérisé toute l'année civile 2022, explique l'entreprise dans une note, a atteint son apogée dans la période juillet ? septembre 2022. L'impact le plus important s'est donc produit dans le secteur de l'électricité, où la recette moyenne par MWh a augmenté pour atteindre environ 425 MWh, soit une hausse d'environ 64 % par rapport aux quelque 259 MWh enregistrés au cours des mêmes six mois de 2021.

La dette financière nette s'est élevée à 4 millions d'euros. L'évolution de la dette financière nette a été influencée par l'augmentation de 95 % du prix moyen de l'énergie par rapport à la même période de l'année précédente, le paiement de la "contribution sur les excédents", extraordinaire et non déductible fiscalement, d'un montant de 2,9 millions d'euros, et le paiement de 900 000 euros au titre d'avances sur les fournitures de gaz.

Cette dette, explique la société, ne tient plus compte des dépôts de garantie à recevoir des fournisseurs institutionnels, qui s'élèvent à 6,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 4,2 millions d'euros au 30 juin 2022 et 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le secteur de l'électricité a mené la dynamique du semestre avec une forte croissance en termes d'utilisateurs.

Le nombre d'utilisateurs desservis sur 12 mois glissants a globalement augmenté de 41 % pour atteindre 240 000, contre 170 000 utilisateurs desservis en 2021.

Le nombre de revendeurs appariés s'élève à 94, en hausse de 54% par rapport aux 61 du 31 décembre 2021, représentant une part de 9,3% des opérateurs de vente du marché libre recensés en Italie au 15 février 2023, contre 7,5% enregistrés au 31 décembre 2021.

Le gaz fourni a atteint environ 563 000 smc - mètres cubes standard - contre 664 000 smc au 31 décembre 2021, soit une baisse de 15 %, principalement causée par un hiver relativement chaud, avec des températures semi-estivales d'octobre à début novembre.

Le Conseil d'administration de la société a également approuvé les modalités de mise en œuvre du lancement d'un programme de rachat d'actions, pour un nombre d'actions ne dépassant pas 10% du capital social.

eVISO a clôturé à plat mercredi à 2,69 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.