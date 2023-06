EVISO, des volumes records sous gestion en juin et lance le canal des revendeurs

(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé vendredi les données fournies par le Système Intégré d'Information - l'organisme public qui gère les flux d'information relatifs aux marchés de l'électricité et du gaz - sur les volumes de consommation annuelle de la clientèle électrique connectée à eVISO au mois de juin.

Ces données montrent une forte reprise de la croissance des volumes d'électricité gérés par eVISO, tant au niveau des clients directs que des revendeurs.

En particulier, les données montrent que les volumes de consommation annuelle fournis par l'IIS pour les clients directs raccordés à eVISO en juin s'élevaient à 270 GWh, un record absolu pour eVISO, en hausse de 16 % par rapport aux volumes de consommation annuelle fournis par l'IIS pour les clients raccordés à eVISO en juin 2022, qui s'élevaient à 230 GWh.

En outre, les volumes de consommation annuels des clients actuels du canal Revendeur et de ceux qui seront abonnés à eVISO en juin 2023 s'élèvent à 560 GWh, ce qui représente un record historique pour eVISO, en hausse de 41 % par rapport aux volumes de consommation annuels fournis par l'IIS pour les clients abonnés à eVISO en juin 2022 et qui s'élèvent à 400 GWh.

Gianfranco Sorasio, PDG d'eVISO, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer que les données fournies par SII montrent une croissance du portefeuille sous gestion dans tous les canaux. Dans le canal des clients directs, qui avait décliné ces derniers mois en raison des tensions sur le marché de l'énergie en 2022, les volumes ont retrouvé une croissance supérieure à leurs plus hauts historiques. Dans le canal des revendeurs, les chiffres confirment l'augmentation à deux chiffres de plus 41 % des volumes combinés à eVISO en juin 2022."

"En décembre 2022, nous avons informé le marché que des contrats avaient été signés vers le canal Revendeur équivalant à un pipeline de 700 GWh. Les 560 GWh de volumes annuels combinés à eVISO six mois seulement après la signature des nouveaux contrats correspondent à un taux de conversion du pipeline de plus de 80 % et démontrent la grande visibilité sur le segment. Ces volumes confirment que l'infrastructure numérique propriétaire, qui automatise la chaîne de valeur du producteur au consommateur, est un avantage concurrentiel qui permet à eVISO de développer rapidement les activités dans lesquelles elle est présente.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.