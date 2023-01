EVISO élargit sa gamme d'intelligence artificielle avec ChatGPT

(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé qu'elle a récemment commencé à tester ChatGPT, l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés basé sur le traitement du langage naturel, dans ses processus commerciaux, en particulier le marketing et le contrôle du code.

Ce dernier système rejoint les systèmes d'intelligence artificielle propriétaires développés par eVISO au fil des ans et les systèmes tiers qui sont actuellement utilisés pour optimiser et automatiser diverses étapes des processus commerciaux. En outre, l'intelligence artificielle de ChatGPT sera utilisée pour contrôler certaines parties du code, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des activités de l'entreprise.

Marco Jorio, responsable du marketing et des communications chez eVISO, a déclaré : "ChatGPT est actuellement utilisé pour tester l'accélération des campagnes publicitaires en ligne et la création de textes efficaces sur des unités commerciales spécifiques telles que 'Smartmele'. Également sous supervision humaine, il rejoint d'autres systèmes basés sur l'IA déjà utilisés depuis un certain temps, tels que Synteshia.io, qui nous permet de créer des contenus de formation audio et vidéo internes ou destinés aux clients en utilisant des avatars créés par l'intelligence artificielle et en augmentant rapidement la capacité à créer des contenus de qualité".

Carlo Cigna, directeur du département Algo Intelligence, a ajouté : "Nos développeurs testent le potentiel du système, que nous considérons comme étant au service du professionnel, pour accélérer et étendre les activités. Je pense que ce type d'outil ne remplace pas la personne mais qu'il permet d'accélérer et de contrôler l'exécution des codes, apportant ainsi une "aide efficace".

Gianfranco Sorasio, PDG d'eVISO, a conclu : "L'adoption de ChatGPT représente un pas supplémentaire vers l'utilisation d'une technologie de pointe pour améliorer la compétitivité et la croissance d'eVISO, permettant de nouveaux niveaux d'efficacité. L'utilisation de cette technologie est une nouvelle démonstration de l'engagement de l'entreprise dans l'adoption de nouvelles technologies et sera certainement un facteur clé pour la croissance future."

L'action d'eVISO a clôturé lundi en hausse de 3,6 pour cent à 2,60 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

