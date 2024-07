(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé vendredi le début de la phase de validation de sa nouvelle technologie propriétaire "EVISO.GIRO", qui stocke l'énergie générée par les personnes lors d'activités sportives pour la transformer en électricité et la facturer sur leurs factures, simplement en devenant client d'eVISO.

eVISO s'est appuyé sur son infrastructure d'intelligence artificielle, utilisée pour servir plus d'un demi-million de consommateurs, pour développer une nouvelle technologie appelée EVISO.GIRO qui peut créer une proposition de valeur différentiante pour son public cible sensible à la santé et à la forme physique.

La technologie propriétaire EVISO.GIRO - giro.eviso.it - accumule l'énergie des activités sportives enregistrées par les utilisateurs d'applications de santé et de fitness, utilisées par plus de 600 millions de personnes en 2023, et la transforme en électricité qui sera facturée sur les factures des ménages.

Pour protéger et renforcer cette innovation, eVISO a déposé une demande de protection de la marque EVISO.GIRO dans l'Union européenne et aux États-Unis, garantissant ainsi sa compétitivité et sa protection sur le marché international.

eVISO se négocie dans le vert de 1,2 % à 5,16 euros par action.

