(Alliance News) - eVISO Spa a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'exercice financier terminé le 30 juin avec des revenus en hausse à 225 millions d'euros, contre 208 millions d'euros l'année précédente.

Le nombre de clients de l'électricité desservis s'est élevé à 401 000, soit un doublement en seulement 12 mois par rapport à 201 000, conformément à la stratégie visant à se concentrer sur le côté revendeur, principalement sur les petits utilisateurs, également en vue de la libéralisation complète du marché confirmée pour la fin de 2023.

Le nombre de pratiques auxiliaires fournies aux clients de l'électricité et du gaz a atteint 48 500, soit une augmentation de 79 % par rapport aux 27 000 pratiques de l'année précédente.

L'exercice écoulé a connu deux semestres aux dynamiques diamétralement opposées. Le PUN moyen du second semestre - janvier-juin 2023 - a été de 136 euros par MWh, en baisse de 62 % par rapport aux 358 euros par MWh enregistrés au premier semestre juillet-décembre 2022, caractérisé par des pics de prix uniques dans l'histoire moderne. Le PUN annuel moyen a été de 247 euros par MWh, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente.

Le revenu moyen par MWh de l'entreprise a augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 324 EUR par MWh, contre 284 EUR par MWh au cours de l'exercice 2021-2022. Une fois encore, la dynamique des deux derniers semestres a été très différente, le revenu moyen du second semestre s'élevant à 228 EUR par MWh, en partie en raison de la concomitance d'un PUN relativement bas et de frais de réseau encore presque nuls par le gouvernement au cours du trimestre janvier-mars, et le revenu moyen du premier semestre s'élevant à 426 EUR par MWh.

La position financière nette était positive de 9 millions d'euros, contre une PFN négative d'environ 4 millions d'euros au 31 décembre 2022 et positive de 8 millions d'euros au 30 juin 2022. L'amélioration de la PFN a été influencée positivement par l'augmentation des dépôts des clients de 2,3 millions d'euros, la réduction des dépôts payés par eVISO aux fournisseurs institutionnels avec cash-back de 4,5 millions d'euros et l'amélioration nette du fonds de roulement net de 9,7 millions d'euros. La variation du PFN a été influencée négativement par le paiement de la contribution extraordinaire et fiscalement non déductible aux extra-profits pour un montant de 700 000 EUR et par les dépenses pour la construction du nouveau siège pour un montant de 2,8 millions EUR.

Le cours de l'action eVISO a clôturé jeudi en hausse de 3,9 %, à 2,40 euros par action.

