EVN AG : En phase d'accumulation

Cours d'entrée : 14.2€ | Objectif : 15.5€ | Stop : 13.5€ | Potentiel : 9.15% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur EVN AG et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 15.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 12.72 pour 2020 et de 10.78 pour 2021, la société fait partie des moins chères du marché.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EVN AG -18.38% 3 006 NEXTERA ENERGY 15.28% 136 881 ENEL S.P.A. 8.03% 92 377 IBERDROLA 14.92% 79 420 DOMINION ENERGY, INC. -5.80% 65 478 DUKE ENERGY CORPORATION -11.92% 58 621 SOUTHERN COMPANY -18.08% 55 362 AMERICAN ELECTRIC POWER -16.59% 38 874 EXELON CORPORATION -19.04% 36 096 XCEL ENERGY 8.13% 36 065 ENDESA -2.35% 29 343

Données financières EUR USD CA 2020 2 197 M 2 634 M - Résultat net 2020 194 M 233 M - Dette nette 2020 801 M 960 M - PER 2020 12,7x Rendement 2020 3,47% Capitalisation 2 514 M 3 006 M - VE / CA 2020 1,51x VE / CA 2021 1,43x Nbr Employés 7 021 Flottant 48,0% Prochain événement sur EVN AG 16/12/20 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 19,30 € Dernier Cours de Cloture 14,12 € Ecart / Objectif Haut 73,5% Ecart / Objectif Moyen 36,7% Ecart / Objectif Bas 9,77% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Stefan Szyszkowitz Chief Executive Officer Bettina Glatz-Kremsner Chairman-Supervisory Board Reinhard Meißl Member-Supervisory Board Paul Hofer Member-Supervisory Board Willi Stiowicek Vice Chairman-Supervisory Board