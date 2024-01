EVN AG est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité et de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'électricité et de gaz (79,9%) : électricité (20 853 GWh vendus en 2021/22 en Autriche), gaz naturel (4 987 GWh vendus) et chaleur (2 541 GWh vendus) ; - prestations de services environnementaux (14,9%) : prestations de distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, conception et construction d'installations, collecte et traitement de déchets industriels, etc. ; - autres (5,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (36,5%), Bulgarie (32,5%), Macédoine (16,9%), Allemagne (13,1%) et autres (1%).

