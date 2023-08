EVO Transportation & Energy Services, Inc. est un prestataire de services de transport qui dessert le service postal des États-Unis (USPS) et d'autres clients. La société opère à travers deux segments : Le camionnage et les stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC). Son segment de camionnage fournit des services de transport de surface à l'USPS et à d'autres clients. La société, par le biais de son secteur Stations de ravitaillement en GNC, exploite environ trois stations de ravitaillement en GNC qui desservent sa flotte et d'autres clients. Ces stations sont situées à Fort Worth, TX, Oak Creek, WI, et Tolleson, AZ et peuvent accueillir des camions et des remorques de classe huit. Les services et produits proposés par la société comprennent le transport de courrier, le ravitaillement en GNC et les services de fret et de courtage. Elle opère principalement à Phoenix, Arizona et à partir de 10 terminaux principaux situés à travers les États-Unis. Ses filiales comprennent Titan CNG LLC (Titan), Environmental Alternative Fuels, LLC (EAF), et Thunder Ridge Transport, Inc. (Thunder Ridge).