Evogene Ltd est une société basée en Israël, engagée dans l'exploitation de la biologie computationnelle pour concevoir des produits destinés aux industries basées sur les sciences de la vie, notamment la santé humaine, l'agriculture et les applications industrielles. En s'appuyant sur le Big Data et l'intelligence artificielle tout en incorporant une compréhension profonde de la biologie, Evogene a établi sa technologie, la plateforme CPB (Computational Predictive Biology), pour concevoir par calcul des microbes, des petites molécules et des gènes comme composants de base pour les produits des sciences de la vie. Evogene détient un certain nombre de filiales qui utilisent la plateforme CPB pour le développement de produits thérapeutiques à base de microbiomes humains, de cannabis médical, de produits agrobiologiques, de produits agrochimiques, de caractéristiques de semences et de solutions agricoles pour la production d'huile de ricin.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale