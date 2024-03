Evoke Pharma, Inc. (Evoke) est une société pharmaceutique spécialisée. La société se concentre principalement sur le développement et la commercialisation de médicaments destinés à traiter les troubles et maladies gastro-intestinaux. La société opère par le biais du développement et de la commercialisation du segment des produits pharmaceutiques. Evoke développe son produit Gimoti (métoclopramide) en spray nasal pour le soulagement des symptômes chez les adultes atteints de gastroparésie diabétique aiguë et récurrente. Gimoti est un antagoniste de la dopamine / antagoniste mixte 5-HT3 / agoniste 5-HT4 ayant des effets promoteurs et antiémétiques, pour le soulagement des symptômes associés à la gastroparésie diabétique aiguë et récurrente. Gimoti est une formulation de métoclopramide offrant une administration systémique par pulvérisation nasale.

Secteur Produits pharmaceutiques