Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

PensionBee Group PLC, en hausse de 2,1% à 159,00 pence, fourchette de 12 mois 59,80p-172,00p. Le prestataire de services de retraite en ligne basé à Londres célèbre un lancement réussi outre-Atlantique, après que sa filiale américaine, PensionBee Inc, se soit enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine en tant que conseiller en investissement. Cet enregistrement fait suite à un accord stratégique avec State Street Global Advisors, en vertu duquel PensionBee déploiera sa proposition de retraite en ligne et sa technologie propriétaire pour les clients américains. PensionBee a pour objectif d'administrer 20 à 25 milliards de dollars d'actifs à cotisations définies aux États-Unis au cours de la prochaine décennie et prévoit d'être rentable au Royaume-Uni sur la base d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Pharos Energy PLC, en hausse de 1,0% à 24,75 pence, fourchette de 12 mois 18,05p-25,90p. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz fait état d'une production nette de 5 851 barils d'équivalent pétrole par jour pour le premier semestre. Elle indique que ses prévisions de production d'intérêts directs pour l'ensemble de l'année restent inchangées et se situent entre 5 200 et 6 500 barils équivalents pétrole par jour. Katherine Roe, directrice générale, déclare : "L'environnement macroéconomique positif en Égypte a permis une amélioration significative de la situation de nos créances, avec environ 19 millions de dollars reçus à ce jour, ce qui a considérablement réduit le solde de nos créances. Les discussions se poursuivent concernant les paiements en suspens. La ratification récente de cinq accords pétroliers pour des zones onshore et offshore démontre une fois de plus l'engagement du nouveau gouvernement envers notre secteur... Parallèlement, nous restons concentrés sur le forage à court terme et la finalisation des extensions de licence pour TGT et CNV au Vietnam afin de nous permettre de donner la priorité aux investissements futurs pour fournir des volumes supplémentaires."

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Evoke PLC, baisse de 8,9% à 78,65p, fourchette de 12 mois 68,90p-297,60p. La société de paris et de jeux affiche un deuxième trimestre "globalement stable", avec un chiffre d'affaires de 431 millions de livres sterling, et se penche également sur le premier semestre qui vient de s'écouler. Pour le semestre clos le 30 juin, Evoke s'attend à ce que l'Ebitda ajusté soit inférieur de 35 à 40 millions de livres sterling aux prévisions. Cependant, les perspectives sont plus positives pour le second semestre, avec une croissance du chiffre d'affaires conforme aux prévisions à moyen terme, soit entre 5 % et 9 %. Il est à noter que la mise en œuvre du marketing est généralement pondérée par le premier semestre, les coûts de marquage devant être inférieurs de 35 à 40 millions de livres sterling au second semestre.

