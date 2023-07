Angers, le 19 juillet 2023

Les actionnaires d'Evolis envisagent la vente d'Evolis au Groupe HID, filiale de la société Assa Abloy

« Cette opération représente

une formidable opportunité de développement

pour nos 2 groupes » Emmanuel Picot

Les co-fondateurs et le conseil d'administration d'Evolis sont heureux de vous informer que les actionnaires de Cedys & Co, qui détient environ 84,43 % du capital et des droits de vote d'Evolis (i.e. 4.407.707 actions), sont entrés en négociations exclusives avec HID Global (« HID »), filiale du Groupe suédois Assa Abloy, pour la cession de leur participation dans Cedys & Co. En parallèle, HID et Crédit Mutuel Equity, qui détient environ 14 % des actions d'Evolis (i.e. respectivement 732.632 actions détenues par Crédit Mutuel Equity SCR et 10 actions détenues par Crédit Mutuel Innovation), ont conclu un contrat de cession d'actions sur les actions d'Evolis détenues par Crédit Mutuel Equity, conditionnée à la réalisation de l'acquisition de Cedys & Co. L'opération serait suivie d'une offre publique obligatoire devant permettre à HID d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote d'Evolis.

Cette opération renforcerait deux leaders dans leur domaine d'activité et permet à HID de consolider son offre produits et solutions, et d'étendre sa couverture géographique et sa capacité à répondre aux besoins de nombreux marchés supplémentaires.

Emmanuel Picot, PDG d'Evolis l'affirme : « Depuis notre création, nous n'avons cessé d'innover et de développer des solutions pour la personnalisation décentralisée de cartes au format carte de crédit. Ce rapprochement avec HID nous permettrait d'accéder à de nouvelles opportunités de développement avec une plus forte valeur ajoutée pour nos clients en combinant nos expertises et nos savoir-faire. C'est un grand pas en avant pour Evolis et c'est avec envie et enthousiasme que nous sommes prêts à rejoindre la famille HID ».

Björn Lidefelt, président et CEO de HID ajoute : « J'attends avec impatience d'accueillir Evolis au sein de la famille HID. Unir nos forces à un solide acteur industriel tel qu'Evolis nous permettrait de mieux répondre aux besoins de nos clients et nous offrirait des opportunités de croissance complémentaires en termes de produits, de présence géographique et de marchés. »

Basé à Austin (Texas), HID est un groupe mondial qui emploie plus de 4 500 personnes dans le monde et possède des bureaux internationaux dans plus de 100 pays. HID est une société du groupe suédois Assa Abloy, leader mondial des solutions d'accès.

HID conçoit, développe et commercialise des systèmes et des applications d'identification pour les biens, les personnes, les lieux et les objets. Ses solutions d'identification innovantes permettent de fluidifier les accès dans tous les lieux physiques, de connecter des objets qui peuvent être identifiés, vérifiés et suivis numériquement. Des millions de personnes dans le