EVOLIS : les comptes basculent dans le rouge au premier semestre

Données financières EUR USD CA 2020 73,3 M 86,0 M - Résultat net 2020 - - - Tréso. nette 2020 28,0 M 32,9 M - PER 2020 53,0x Rendement 2020 0,47% Capitalisation 157 M 183 M - VE / CA 2020 1,75x VE / CA 2021 Nbr Employés 380 Flottant 17,9% Graphique EVOLIS SA Tendances analyse technique EVOLIS SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 26,00 € Dernier Cours de Cloture 30,00 € Ecart / Objectif Haut -13,3% Ecart / Objectif Moyen -13,3% Ecart / Objectif Bas -13,3% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Emmanuel Picot Chairman & Chief Executive Officer Christian Lefort Chief Operating Officer Jean-Louis Lahaye Chief Financial & Administrative Officer Cédric Majolet Chief Information Officer Cecile Belanger Director & Deputy Chief Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EVOLIS SA -4.46% 183 UNISPLENDOUR CORPORATION LIMITED 13.91% 10 796 SYNNEX CORPORATION 2.10% 6 772 CHICONY ELECTRONICS CO., LTD. -5.17% 2 035 EIZO CORPORATION 7.57% 846 CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP. -8.98% 767