Evolis : Communiqué de presse Evolis - Résultats 1er semestre 2021

AGENDA FINANCIER 2022*

24 mars 2022 après bourse - Résultats de l'exercice 2021 27 avril 2022 - Rapport annuel 2021

24 mai 2022 - Assemblée Générale

28 septembre 2022 après bourse - Résultats du 1er semestre 2022

*Sous réserve de modification

PROPOS D'EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO)

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions afin d'identifier les personnes et les biens. Les systèmes d'impression et logiciels Evolis permettent la personnalisation graphique et l'encodage de cartes d'identification, quelle que soit leur technologie, pour de multiples usages : cartes de santé, permis de conduire, cartes bancaires, badges d'employé, cartes d'étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de présentation, etc. Evolis est aujourd'hui le leader mondial de l'émission décentralisée de ces cartes et badges et se distingue par sa capacité à concevoir des solutions sur mesure. Le Groupe propose également l'offre la plus diversifiée d'accessoires pour cartes, une gamme complète de tablettes de signature électronique, de nombreuses formations et offres de services. Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à Angers (France) où se situent son siège social et son site de production, et dans ses filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Bombay, Lisbonne, Paris et Lyon. Les solutions Evolis sont commercialisées dans plus de 140 pays.