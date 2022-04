Evolis : Rapport Annuel 2021

*

* Identifions ce qui compte

SOMMAIRE

Chiffres clés 4

Une identité affirmée et une nouvelle solution 5

L'entreprise, ses activités 6

Les marchés de la carte 8

Nos engagements RSE 10

____________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

_______________________________

 Rapport de gestion sur les comptes sociaux 12

 Rapport de gestion sur les comptes consolidés 20

 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 24

 Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 26

 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 28

_________________________________

ÉLÉMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS ____________________________________

COMPTES CONSOLIDÉS

 Bilan 29

 Compte de résultat 30

 État du résultat global 30

 Tableau des flux de trésorerie 31

 Tableau de variation des capitaux propres 32

 Annexe aux comptes consolidés 33

COMPTES SOCIAUX

 Bilan 53

 Compte de résultat 55

 Annexe aux comptes sociaux 57

 Informations relatives au bilan 60

 Informations relatives au compte de résultat 64

 Tableau des résultats des cinq derniers exercices 68

2021 : Retour à la croissance

Evolis renoue avec les bons résultats

La bonne performance constatée au 1er semestre 2021 s'est confirmée au 2nd semestre (+ 28,7%). Le chiffre d'affaires ressort à 84,4 M€ en hausse de 22,1 % (+24,5 % à taux de change constant), porté par une activité Réseaux dynamique.

L'activité Réseaux, qui représente 65,0 % du chiffre d'affaires en 2021, s'établit à 54,9 M€, en progression de 31,1 % par rapport à 2020. Nous avons pu noter une croissance sur tous les continents et sur quasiment l'ensemble des segments de marché.

L'activité Projets pèse pour 31,0 % du chiffre d'affaires du groupe et reste énergique avec une croissance de 6,5 %. Celle-ci est majoritairement portée par les marchés bancaires et gouvernementaux.

D'un point de vue géographique, toutes les zones sont en croissance à fin 2021. La zone EMEA (41 M€) conclut l'année avec une activité en hausse de 20,7 % alors que certains pays du Moyen-Orient sont encore très impactés par la crise sanitaire ou par l'affaiblissement de leur économie.La zone Amériques (23,5 M€) affiche une progression de +43,9% bénéficiant d'un effet de base favorable. C'est bien la zone Asie-Pacifique qui peine à redémarrer avec une croissance de 5,4% (19,9M€).

Le taux de marge brute (57,4 %) reste stable par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse du prix des matières consommées et d'un taux de change US Dollar/€uro défavorables. Le résultat opérationnel s'établit à 11,9 M€, soit un taux de marge opérationnelle de 14,1 %, en forte hausse par rapport à 2020, reflétant l'attention d'Evolis sur sa structure de coûts.

Les efforts de structuration que le groupe a entrepris depuis plus d'un an et les indexations obtenues auprès de ses clients ont permis au groupe d'améliorer sa marge nette. Celle-ci ressort à 11,6 % en hausse de 9,2 points par rapport à 2020.

Chiffres d'affaires en M€

60,2

90,4

84,4

80

82

76,7

76,9

44,4

53,3

56,2

69,2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020 2021

Evolis rapport annuel 2021

Une identité affirmée et une nouvelle solution : Evolis assume sa position de leader.

Jusqu'à présent décrit comme un « fabricant d'imprimantes à cartes », Evolis est bien décidé à se détacher de cette image qui ne lui correspond plus. Pour marquer ce changement, Evolis arbore désormais une nouvelle identité graphique et sa nouvelle signature « Identify What Matters ». Ce nouvel univers affirme l'orientation stratégique du groupe et lui permet d'assumer sa position de leader.

Et il n'a pas tardé à le prouver, avec l'annonce de la sortie de Primacy 2, sa dernière solution d'identification.

De « fabricant d'imprimantes à cartes » à « fournisseur global de solutions d'identification ».

21 ans après sa création, Evolis continue son ascension. Pendant ses 10 premières années d'existence, sa baseline se limite alors à « Card printer ». Elle évolue ensuite en 2011, vers le slogan « Much more than card printers »

afin d'accompagner le début de sa stratégie de diversification. En 2021, il n'est plus seulementgraviteront aujourd'hui et demain dans l'éco-système Evolis.

Ce « système solutionnaire » comme il est appelé, soutient alors l'ambition du groupe d'être « un fournisseur global de solutions d'identification ».

En ce qui concerne le nouveau logo, le rouge reste dominant. « Ce rouge fait partie intégrante de notre identité, il a toujours été et continu d'être un moyen fort d'assumer notre dynamisme » précise Emmanuel Picot. Le noir se fait quant à lui oublier au profit d'un bleu nuit.

Cette nouvelle couleur permet à Evolis d'allier

question d'imprimantes à cartes pour Evolis.

Nouvelle décennie, nouveau challenge.

Depuis 20 ans, nous permettons à des

Aujourd'hui, le fabricant f rançais axe millions d'organisations et

« technologie » et « Made in France » sans aucun complexe. Mais l'évolution majeure n'est pas là : elle se trouve dans la forme du « o » d'Evolis. Celui-ci devient beaucoup

sa stratégie autour de l'identification d'entreprises d'identifier ce plus abstrait et donc finalement beaucoup

des personnes et des biens et se positionne en tant que fournisseur global de solutions d'identification. « Identify What Matters » devient sa nouvelle

qui compte pour elles.

Emmanuel Picot

Président Directeur Général

baseline. « Depuis 20 ans, nous permettons à des millions d'organisations et d'entreprises d'identifier ce qui compte pour elles. Être reconnu permet d'ouvrir

Evolis

des portes, d'offrir des opportunités à celles et ceux qui en bénéficie, et ce en toute sécurité. A l'aube de cette nouvelle décennie, nous en faisons notre nouvelle mission. » évoque Emmanuel Picot, Président Directeur Général du groupe Evolis.

Une nouvelle identité graphique, pour refléter cette nouvelle orientation stratégique.

Pour illustrer cette nouvelle ligne stratégique, le groupe Evolis se pare de nouveaux codes graphiques, à savoir : un logo et une charte graphique assortie.

Tout un nouvel univers se dessine alors, au sens propre comme au sens figuré. En effet, la nouvelle identité visuelle d'Evolis s'inspire des systèmes solaires, des galaxies et autres étoiles pour imager tout le panel de solutions qui gravitent et

plus évocateur. Cette forme, inspirée du Yin et du Yang, véhicule à elle seule l'équilibre et l'énergie et reflète la volonté du groupe de travailler main dans la main avec ses clients et

ses fournisseurs.

Primacy 2 : « L'Unique évidence ».

10 ans après Primacy, Evolis assure la pérennité de son cœur de gamme avec la révélation de Primacy 2. La nouveauté s'impose comme « L'Unique évidence » avec ce positionnement ambitieux mais crédible. En effet, Primacy, le système de personnalisation instantanée de cartes le plus vendu au monde, a toujours bénéficié d'une très forte notoriété et d'une image très positive : celle d'un produit offrant le meilleur rapport qualité/prix/fonctionnalité du marché.

Primacy 2 prend la suite logique en offrant encore plus de fonctionnalités dans un même produit : pas moins d'une douzaine de nouveautés ! Parmi lesquelles : la technologie réinscriptible, le chargeur 200 cartes, le profil colorimétrique au plus proche des couleurs réelles, l'effet UV, le double overlay, le scanner, le digital erasing (pour la protection des données), l'écran LCD avec aide à l'utilisation via QR code… Pour les découvrir toutes, rendez-vous surwww.evolis.com.