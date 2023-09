La tendance virale du "Barbie Botox", qui pousse des femmes d'une vingtaine d'années à se ruer sur les procédures à base de toxines pour imiter l'apparence de l'actrice principale du film, Margot Robbie, pourrait entraîner une résistance chez elles et entraver l'utilisation médicale à l'avenir, ont mis en garde des médecins.

La procédure, également connue sous le nom de "Trap Tox", a été largement utilisée par les médecins pour injecter une classe de médicaments connus sous le nom de toxines botuliques, comme le Botox, dans les muscles trapèzes du haut du dos pour traiter les migraines et les douleurs d'épaule.

Mais depuis la sortie du film "Barbie" en juillet, la demande d'utilisation en tant que procédure cosmétique a augmenté. Le hashtag BarbieBotox a été vu 11,2 millions de fois sur TikTok.

La procédure "est censée amincir le cou et, d'une manière ou d'une autre, elle a été attribuée à l'actrice qui joue Barbie", a déclaré Dustin Sjuts, président de Revance Therapeutics, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il ne s'agit pas de traiter les rides ou le relâchement de la peau. Elles veulent un cou moins large, plus mince, plus galbé", a déclaré Scot Glasberg, président élu de la Plastic Surgery Foundation, qui exerce à New York.

L'autorisation de ces injections à des fins esthétiques est uniquement limitée aux procédures concernant le visage, ce qui rend l'utilisation de l'injection dans le trapèze "non conforme à l'étiquetage".

La Food and Drug Administration des États-Unis confie la responsabilité de l'utilisation "off-label" aux professionnels de la santé, qui doivent juger ces procédures "médicalement appropriées".

Entre-temps, Revance et Evolus Inc., qui fabriquent des toxines similaires sous les marques Daxxify et Jeuveau, respectivement, ont déclaré à Reuters que, bien que le "Barbie Botox" ait pris de l'ampleur au cours des derniers mois, ils ne pensent pas que cette tendance stimule les ventes de manière significative.

Le fabricant de Botox, AbbVie Inc, s'est refusé à tout commentaire.

Historiquement, les personnes de plus de 40 ans optaient pour des injections de toxines - un marché dont les ventes annuelles sont estimées à plus de 3 milliards de dollars aux États-Unis.

Toutefois, les médecins se sont dits préoccupés par l'augmentation de l'utilisation du Botox chez les femmes plus jeunes, et six d'entre eux ont mis en garde contre le risque de complications lié aux procédures pratiquées par le personnel sous-qualifié de certains centres médicaux.

RISQUE DE RÉSISTANCE

Selon Shilpi Kheterpal, dermatologue à la Cleveland Clinic, l'augmentation de l'utilisation chez les jeunes femmes, dont le système immunitaire est généralement plus fort, augmente également le risque que les produits deviennent moins efficaces pour elles au fil du temps.

"Si elles utilisent de grandes quantités de Botox très fréquemment, elles risquent de perdre son effet avec le temps, non seulement avec le Botox, mais aussi avec les autres produits sur le marché, car ils ont tous une molécule similaire", a déclaré Mme Kheterpal.

Les médecins ont également souligné le risque lié à l'administration par des personnes qui peuvent ne pas être correctement qualifiées, en particulier dans les médispas où il y a peu de surveillance.

"Il n'existe aucune réglementation sur le type de médecin qui peut diriger une medispa", a déclaré Melissa Levoska, professeur adjoint de dermatologie à la Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York.

"Ainsi, un médecin de famille ou un gynécologue-obstétricien peut techniquement ouvrir un medispa, et de plus en plus d'assistants médicaux et d'infirmières pratiquent également des injections.

Les toxines sont généralement sans danger, mais un risque potentiel, si elles ne sont pas injectées correctement, pourrait être l'impact sur les muscles voisins, ce qui pourrait les affaiblir pendant des mois.

"La science n'est pas encore tout à fait au point pour étayer le profil clinique de cette technique", a déclaré David Moatazedi, PDG d'Evolus.

"Toutefois, nous savons que des neurotoxines ont été utilisées à des doses beaucoup plus élevées à des fins thérapeutiques qu'à des fins esthétiques et nous savons que les produits sont sûrs. (Reportage de Leroy Leo à Bengaluru ; Rédaction de Sriraj Kalluvila)