Evolution AB est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de jeux de casino en direct sur Internet à destination des opérateurs de jeux. Opérant dans les domaines des jeux de roulette, de black jack, de baccarat et de poker, le groupe propose notamment des solutions logicielles et des plateformes en ligne de casino en direct sur ordinateurs, smartphones et tablettes. A fin 2023, Evolution AB dispose de 20 studios de production implantés aux Etats-Unis (5), au Canada (2), à Malte (2), en Espagne (2), en Argentine, en Colombie, en Arménie, en Belgique, en Géorgie, en Bulgarie, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (0,1%), Malte (73,4%), Curaçao (18,8%), Australie (2,5%), Amérique du Nord (1%) et autres (4,2%).