Le ministère britannique des finances annonce des réformes et défend les régulateurs.

Le ministère et les régulateurs font face à une pression pour rendre les règles financières plus flexibles afin que Londres reste compétitive au niveau mondial après le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

La Financial Conduct Authority a été critiquée pour sa lenteur à autoriser les entreprises de crypto-monnaies, alors qu'elle est aux prises avec un remaniement interne et une structure salariale qui a désillusionné une partie du personnel.

Le ministre des services financiers, John Glen, a déclaré qu'il avait une "très haute estime" pour le leadership de la FCA et de son homologue de la Banque d'Angleterre, et que certaines personnes critiquaient les régulateurs simplement parce qu'elles n'obtenaient pas ce qu'elles voulaient.

M. Glen a déclaré qu'il était conscient de la frustration suscitée par les délais d'attente pour l'obtention d'une licence et a dit à Nikhil Rathi, PDG de la FCA, que la complexité des nouveaux types d'entreprises financières comme les crypto-monnaies signifie qu'il faut réfléchir à une plus grande réactivité.

Certains candidats n'ont cependant aucune expérience des relations avec les régulateurs et doivent reconnaître qu'ils doivent adhérer à des normes élevées, a-t-il déclaré.

"Ne pas répondre rapidement à une demande n'est pas nécessairement une mauvaise chose s'il y a des failles sous-jacentes dans le modèle d'entreprise d'un demandeur", a déclaré M. Glen à un comité de la Chambre des Lords.

"Nous ne devrions pas chercher à être agiles à tout prix".

Il fait face à des pressions pour utiliser les "libertés" du Brexit et a envisagé des règles pour des secteurs comme les crypto-monnaies.

M. Glen a déclaré qu'il pourrait faire d'autres commentaires la semaine prochaine sur les crypto-monnaies, et un document de consultation est attendu après Pâques sur la réforme de l'ajustement dit de correspondance dans les règles de solvabilité des assurances.

Une législation sur un nouveau cadre pour la rédaction des règles financières pourrait être présentée au Parlement de façon imminente, a déclaré M. Glen, ce qui aiderait les régulateurs à répondre plus rapidement aux changements du marché.

Mais le fait que les régulateurs aient pour objectif principal, et non secondaire, d'examiner l'impact d'une règle proposée sur la compétitivité du secteur est un "non sens", a-t-il ajouté.

Une modification des règles pourrait permettre la croissance en Grande-Bretagne des "captives" ou des assureurs internes agréés mis en place par des entreprises cherchant à réduire leurs coûts par l'auto-assurance, a-t-il déclaré.

"C'est le moment de poursuivre le travail. J'espère que nous verrons cette évolution dans la manière dont l'assurance et la réassurance sont proposées aux grandes entreprises", a déclaré Glen.