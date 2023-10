Evolution Global Frontier Ventures Corp. a annoncé l'arrivée de M. Paul Haber au sein de son conseil d'administration. Fort d'une expérience de près de vingt ans dans le domaine de la finance d'entreprise et des marchés financiers, M. Haber apporte une expertise inégalée à l'équipe dynamique d'EGFV.

Au début de sa carrière chez Coopers & Lybrand, devenu par la suite PricewaterhouseCoopers LLP, M. Haber a été à la tête de nombreuses initiatives réussies d'introduction en bourse et de rachat d'entreprises, ainsi que de fusions, d'acquisitions et d'importantes opérations de financement. Son rôle actuel en tant que directeur général de Summit Bancorp Inc, une banque d'affaires de premier plan, témoigne de ses connaissances approfondies en matière de gestion financière et de stratégie. En outre, son rôle de président exécutif et de cofondateur de Summit Bancorp Inc. ainsi que ses fonctions d'administrateur actif dans plusieurs sociétés cotées en bourse soulignent sa capacité inestimable à guider les entreprises vers de nouveaux sommets.

M. Haber a également apporté une contribution importante au programme des sociétés de capital de risque de la Bourse de Toronto, en lançant des initiatives telles que la série de SCD Black Birch Capital Acquisition, parmi bien d'autres. Grâce à la perspicacité stratégique et à la vaste expérience de M. Haber, EGFV se réjouit de sa contribution au développement de l'entreprise.