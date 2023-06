En difficulté financière, Evolva n'exclut pas une cession de l'entreprise

Zurich (awp) - Les discussions entre Evolva et son actionnaire de référence, la société Nice & Green de Marc Cattaleni, portant sur le financement du biochimiste bâlois butent sur des désaccords. Si les négociations se poursuivent en vue de clarifier des "interprétations" divergentes et d'assurer le financement de l'entreprise de Reinach jusqu'à la fin de l'année, le conseil d'administration examine des alternatives stratégiques, dont une cession de la société.

L'examen de l'organe de surveillance vise à accélérer les discussions avec des partenaires stratégiques ou faciliter d'autres transactions stratégiques, écrit mercredi Evolva. Conséquence de l'attention que requiert cette décision pour la direction, le laboratoire révoque ses prévisions pour l'exercice en cours. Evolva, qui a essuyé l'an dernier une perte nette de 43,37 millions de francs suisses, malgré un bond de plus de moitié de ses revenus à 15,5 millions, prévoyait jusqu'alors une amélioration de sa rentabilité et, à plus long terme, soit en 2025, l'équilibre financier.

Alors que la société de Reinach disposait à fin 2022 de liquidités à hauteur de 5,1 millions de francs suisses, contre 11 millions douze mois auparavant, l'accord de financement existant avec Nice & Green prévoit une ligne de financement de 12 millions de francs suisses, indique Evolva. Toutefois, le partenaire financier a récemment informé la société d'une interprétation différente des conditions applicables à ces apports de fonds. Les parties s'efforcent désormais de parvenir à un accord, Evolva avertissant qu'une solution n'est pas garantie.

L'objectif consiste à garantir le financement de la firme au moins jusqu'à la fin de 2023 et Evolva informera quant au résultat des négociations en temps voulu. Au vu de ces événements, le conseil d'administration a décidé d'entamer un examen complet des alternatives stratégiques, d'accélérer les discussions avec des partenaires ou de faciliter d'autres transactions, y compris une éventuelle vente de la société.

Evoquant des développements commerciaux favorables l'an dernier, Evolva se veut confiante quant à ses perspectives à moyen terme. Toutefois, la situation financière actuelle exige l'entière attention du conseil d'administration et de la direction. Dans l'immédiat, l'accent sera donc mis sur l'examen d'alternatives stratégiques. Evolva présentera ses perspectives remaniées et une mise à jour en parallèle à la publication de sa performance semestrielle, le 24 août prochain.

