Evolva Holding SA (Evolva) est une société de biotechnologie basée en Suisse qui recherche, développe et commercialise des ingrédients naturels. L'activité de la société est divisée en deux segments : les plates-formes technologiques - qui combinent la biologie et la technologie pour produire des ingrédients naturels ; les services technologiques - qui fournissent des services sur mesure à des clients de tous les secteurs. La société se concentre sur le développement et l'augmentation du rendement et de l'efficacité de la production de divers ingrédients.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale