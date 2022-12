Evolva condamné à une amende par la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le biochimiste Evolva s'est vu infliger une amende de 50'000 francs suisses par la Commission des sanctions de SIX Group, l'opérateur de la Bourse suisse, pour "violation des normes comptables". La société de Reinach a accepté la sanction.

L'entreprise bâloise "a violé par négligence les dispositions applicables en matière de présentation des comptes (...) en fournissant des informations incomplètes et en commettant des erreurs techniques dans les comptes annuels 2019 et 2020", a indiqué lundi la Commission des sanctions dans un bref communiqué.

Réagissant à cette sanction, Evolva a précisé, dans un communiqué séparé, que les "carences constatées n'ont pas d'impact matériel" sur la marche des affaires de la société. Les liquidités ne sont pas affectées, hormis l'amende de 50'000 francs suisses et les frais de procédure qu'Evolva devra régler.

Selon Evolva, les insuffisances constatées par le régulateur se réfèrent à "des déclarations incomplètes et des erreurs techniques" concernant les tests d'ajustement de l'écart d'acquisition dans les comptes 2019 et 2020. Le groupe assure que les processus internes et règles ont depuis été renforcées.

al/buc