Evolva reçoit une bourse de 540'000 dollars du CDC américain

Zurich (awp) - Le spécialiste des édulcorants et des insecticides Evolva a décroché auprès du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain une bourse de 540'000 dollars pour développer de nouvelles formules et applications à partir du Nooktashield dans le domaine des piqûres de tiques.

La bourse sera distribuée sur une période de 18 mois, le premier versement ayant été reçu le 30 septembre, indique le biochimiste basé à Reinach, dans le canton de Bâle-Campagne, vendredi dans un communiqué.

"Il s'agit d'une étape importante dans le processus de lancement du Nooktashield, un médicament contre les maladies transmises par les insectes et les tiques, sur le marché américain", écrit Evolva. Le versement de cette bourse fait suite à l'inscription du nootkatone en tant qu'insecticide et répulsif contre les insectes auprès de l'agence américaine de protection de l'environnement en août 2020.

rq/buc