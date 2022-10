Evolva voit ses ventes tripler au troisième trimestre

Zurich (awp) - Le biochimiste Evolva a vu son chiffre d'affaires plus que tripler au troisième trimestre 2022, tandis que sur neuf mois, les ventes ont progressé de plus de 50%. La marge brute d'autofinancement s'est également améliorée et l'entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice en cours.

Alors que les mois de juillet et d'août sont traditionnellement faibles, le troisième trimestre a connu une dynamique solide, indique Evolva jeudi dans son rapport intermédiaire. Au troisième trimestre, les ventes ont crû de 250% sur un an.

Entre janvier et septembre, le chiffre d'affaires s'est amélioré de 56% à 11,3 millions de francs suisses, un chiffre supérieur aux total des ventes de l'exercice 2021.

Evolva s'estime en bonne position pour atteindre son objectif de ventes de 15 millions de francs suisses en 2022. Quant à la marge brute d'autofinancement, celle-ci s'est améliorée au troisième trimestre et devrait afficher pour l'ensemble de l'année un taux à deux chiffres.

"Nous poursuivons activement plusieurs initiatives afin d'accélérer la performance commerciale d'Evolva", a déclaré Christian Wichert, directeur général, cité dans le communiqué.

rq/fr