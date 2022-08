La Bourse suisse veut sanctionner Evolva

Zurich (awp) - SIX Exchange Regulation (SER), l'organe de réglementation de la Bourse suisse SIX, a déposé auprès de la Commission des sanctions de l'opérateur du marché helvétique une demande de sanction contre Evolva. Au terme de son enquête, le SER a conclu que le biochimiste zurichois a commis des erreurs significatives dans la présentation de ses comptes annuels pour les exercices 2019 et 2020.

Les erreurs présumées concernent les tests de dépréciation du goodwill utilisés pour les comptes annuels de 2019 et 2020, établis selon la norme IFRS, ainsi que les informations publiées dans ce contexte, écrit mardi SIX. Aucune information supplémentaire n'est fournie, la procédure étant en cours. SER informera à l'issue de cette dernière.

vj/al